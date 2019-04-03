Организатор фестиваля рыбалки рассказал о выходных Булгакова на Байкале

Москва, 3 апреля. Известный российский актер Алексей Булдаков незадолго до смерти провел два дня в бурятском селе Оймур, где проходил фестиваль «Байкальская рыбалка».

«Он был на фестивале в пятницу и субботу. Все было хорошо и замечательно в эти дни», — рассказал РИА Новости один из организаторов фестиваля.

Напомним, что Булдаков скончался во время поездки в Монголию, где он отмечал свой день рождения. Прощание с артистом состоится 7 апреля в Доме кино. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке тела актера в Россию.

Посольство РФ в Монголии уже выразило соболезнования в связи со смертью артиста. Российские дипломаты отметили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что Булдаков был замечательным русским человеком, с которым было легко разговаривать, смеяться и работать.

Алексей Булдаков снялся во множестве фильмов, однако широкую известность и народную любовь ему принесла роль генерала Иволгина в лентах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».