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Организатор фестиваля рыбалки рассказал о выходных Булдакова на Байкале

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Организатор фестиваля рыбалки рассказал о выходных Булгакова на Байкале

Москва, 3 апреля. Известный российский актер Алексей Булдаков незадолго до смерти провел два дня в бурятском селе Оймур, где проходил фестиваль «Байкальская рыбалка».

«Он был на фестивале в пятницу и субботу. Все было хорошо и замечательно в эти дни», — рассказал РИА Новости один из организаторов фестиваля.

Напомним, что Булдаков скончался во время поездки в Монголию, где он отмечал свой день рождения. Прощание с артистом состоится 7 апреля в Доме кино. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке тела актера в Россию.

Посольство РФ в Монголии уже выразило соболезнования в связи со смертью артиста. Российские дипломаты отметили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что Булдаков был замечательным русским человеком, с которым было легко разговаривать, смеяться и работать.

Алексей Булдаков снялся во множестве фильмов, однако широкую известность и народную любовь ему принесла роль генерала Иволгина в лентах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
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