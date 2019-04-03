Минфин уточнил, когда Налоговый кодекс начнет регулировать неналоговые платежи

Москва, 3 апреля. Действующие платежи за государственные услуги в России будут заменены новыми сборами, сообщил официальный представитель министерства финансов России Андрей Лавров.

По его словам, вопрос введения новых сборов, а также включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс обсуждался во время встречи главы Минфина РФ Антона Силуанова с представителями бизнес-сообщества, Минэкономразвития, Госдумы, Совета Федерации и Счетной Палаты.

«Перевод регулирования неналоговых платежей в Налоговый кодекс в случае его одобрения парламентом должен вступить в силу не ранее 1 января 2021 года», — сказал Лавров.

Он отметил, что налоговые органы и налогоплательшики получат достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям.