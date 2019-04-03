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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева находится под госзащитой

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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева находится под госзащитой

Москва, 3 апреля. Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Светлана Тарасова находится под государственной защитой, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Гособвинитель приехала на предварительное заседание по делу спортсменов в Пресненский суд под охраной ОМОНа. В связи с каким именно делом Тарасова находится под госзащитой, следствие не уточняет.

Ранее сообщилось, что Тарасова получила от неизвестных записку с угрозами. 

Напомним, Тарасова известна тем, что участвовала в качестве прокурора в деле о взятке бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и в деле о массовой драке на Хованском кладбище.  

Предварительные слушания по делу о нападениях на водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга, в которых обвиняют Мамаева и Кокорина, начались в Пресненском суде в среду.

По данным следствия, нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина и их общий друг избили водителя ведущей Первого канала и чиновника в Москве в октябре прошлого года. Срок содержания профессиональных спортсменов под стражей несколько раз продлевался.

Защита Кокорина в марте подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, однако ее не приняли из-за нарушения правил подачи и оформления. Позднее стало известно, что адвокаты футболиста подадут в ЕСПЧ новую жалобу. Они собираются обжаловать избрание Кокорину меры пресечения в виде ареста.

Автор: Данила Копп
Источник: Федеральное агентство новостей
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