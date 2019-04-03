Охлобыстин объяснил, почему не обижается на «идиота» от Зеленского​​​​​​​

Москва, 3 апреля. Российский актер кино и телевидения Иван Охлобыстин объяснил, что не обижается на оскорбления кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, который назвал артиста и Михаила Пореченкова «идиотами», поскольку «в принципе, он прав».

Охлобыстин и Пореченков ранее записали юмористический ролик в поддержку Зеленского, который принимает участие в президентской гонке. Политик видео не оценил и назвал его авторов «идиотами». Охлобыстин после этого объяснил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что ролик был шуткой.

По словам актера, никакого плохого замысла при создании видео не было.

«Он (Зеленский. — Прим. ФАН) из нашей среды, и мы шалуны, мы можем себе позволить», — подчеркнул Охлобыстин.

Актер отметил, что Зеленский «в принципе, прав», однако писатель Федор Достоевский давно уже реабилитировал это слово. Охлобыстин добавил, что не хотел бы оценивать шоумена как человека, но «он не плох и умен».

Напомним, по данным ЦИК Украины, шоумен Зеленский лидирует на выборах президента Украины с результатом 30,22%, оставляя позади действующего главу государства Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Второй тур выборов пройдет на Украине 21 апреля.

Ранее штаб Зеленского выдвинул требования к действующему главе страны Порошенко. Сторонники кандидата, помимо прочего, призвали действующего президента обнародовать «перечень своих оффшорных компаний».