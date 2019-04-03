Британский эксперт назвал самыми передовыми российские технологии мирного атома

Москва, 3 апреля. Россия обладает самыми передовыми в мире технологиями атомной энергетики. Таким мнением поделился эксперт в этой области, экс-председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин парламента Великобритании Тим Йео.

Он отметил, что российские ядерные реакторы по своему качеству превосходят все аналоги.

«У России передовые ядерные реакторы по сравнению с остальными поставщиками. Россия является ведущим экспортером своих ядерных технологий, она занимает более 50% мирового рынка», — сказал Йео в интервью саудовскому онлайн-изданию Sabq.

По мнению эксперта, только Россия, Китай и Южная Корея — это страны, на которых можно делать ставку в вопросах мирного атома.

«Что касается российских технологий, то они более надежные и проверенные, но могут быть дороже, чем восточноазиатские технологии», — отметил британский эксперт.

Напомним, компания Росатом строит атомные электростанции по всему миру. В настоящее время в портфеле зарубежных проектов российской госкорпорации 36 блоков АЭС в разных странах.