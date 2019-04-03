Обыски прошли у руководства «Иркутскэнерго»

Иркутск, 3 апреля. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у руководства компании «Иркутскэнерго» по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова адвоката Андрея Грохотова.

По его словам, уголовное дело было возбуждено в отношении лиц из числа руководства компании, входящей в En+ Group. Однако конкретных фамилий названо не было. Известно, что в настоящее время идут следственные действия.

Защита заявила, что уголовное дело является незаконным, и обратилась в прокуратуру и комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с соответствующим заявлением.

Отметим, уголовное дело возбуждено по обвинению в уклонении от уплаты налогов почти на 140 миллионов рублей. Компания в 2011 году получила по согласованию с Минэнерго налоговое льготы, однако после проверки в 2016 году налоговая инспекция сочла, что они получены необоснованно.