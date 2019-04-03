Конституционный совет Алжира утвердил отставку Бутефлики

Алжир, 3 апреля. Конституционный совет Алжира утвердил отставку президента страны Абдельазиза Бутефлики. Как передают СМИ, также принято решение уведомить парламент Алжира об освобождении должности главы государства.

Как передает телеканал «Аг-Нахар», после получения уведомления парламент страны должен будет подтвердить, что должность президента Алжира вакантна. Этот шаг необходим для принятия соответствующих мер в рамках переходного периода.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва следит за развитием ситуации в Алжире и призывает исключить иностранное вмешательство в дела этого государства. Он отметил, что между Россией и Алжиром сложились дружественные и взаимовыгодные отношения. Страны сотрудничают в области экономики, а также развивают совместные проекты.

Напомним, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своей отставке 2 апреля. Он находился у власти с 1999 года. Сейчас Бутефлике 89 лет.