За исполнение санкций Запада в России введут уголовную ответственность

Законопроект об изменении в Уголовный кодекс РФ, вводящий наказание за содействие иностранным санкциям против российских граждан на территории страны, получил положительный отзыв в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Об этом говорится в официальном ответе из аппарата комитета на запрос Федерального агентства новостей.

«Проект федерального закона №464757-7 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» был рассмотрен комитетом, — гласит ответ за подписью замруководителя аппарата комитета Михаила Кацарского. — На него был дан положительный отзыв. Поддерживая указанный законопроект, члены Совета Федерации не направляли поправки к нему в Государственную думу».

Согласно законопроекту, предлагается дополнить главу 29 УК РФ, в которой определяется деятельность, направленная против конституционного строя и безопасности России, новой статьей 284.2 — «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

Речь идет об уголовной ответственности для тех российских компаний, которые присоединились, формально или неформально, к санкциям Запада против России, в том числе персональным ограничительным мерам против ее юридических и физических лиц. Ужесточение законодательства обеспечило бы реализацию федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

Законопроект «завис»

Законопроект №464757-7 был зарегистрирован в обеих палатах российского парламента 14 мая 2018 года. Уже на следующий день он был единогласно принят депутатами Госдумы в первом чтении. Однако 17 мая было решено перенести рассмотрение законопроекта во втором чтении на другое пленарное заседание Госдумы.

С тех пор проект закона «завис» в коридорах нижней палаты парламента. Пользуясь этим, ряд «прописанных» в России компаний взялись добровольно поддержать режим западных санкций против своих же сограждан.

Так, наше агентство, включенное в конце прошлого года в санкционный список США «CAATSA РАЗДЕЛ 231 (D) Список, касающийся разведывательного сектора правительства РФ», столкнулось с произволом, ущемлением прав и открытой дискриминацией со стороны ряда представителей российского бизнеса.

В частности, редакция ФАН получала необоснованные отказы от некоторых владельцев арендных площадей в ходе переговоров об аренде помещений. В качестве мотивов таких отказов звучало указание на включение ФАН в санкционный список Госдепартамента США.

Кроме того, нам стало известно, что страховая компания «РЕСО-Гарантия» без объяснения причин отказывает в продаже полиса ОСАГО лицам, находящимся в санкционных списках США. Предполагается, что подлинной причиной подобных отказов является «сверка» данных с санкционными списками, опубликованными Минюстом США.

Сложилась парадоксальная ситуация, когда российское СМИ оказалось беззащитно перед санкциями Соединенных Штатов Америки на территории Российской Федерации.

Огонь по своим

По мнению источников ФАН, дискриминационная политика «РЕСО-Гарантии» введена по требованию иностранных акционеров этой компании. Предполагается, что они настаивают на подобных действиях, чтобы страховая компания оставалась чиста в случае карательных действий со стороны Вашингтона в связи с т. н. «нарушением санкционного режима».

О каких же акционерах «РЕСО-Гарантии» идет речь?

Ранее сообщалось, что 10% акций компании были проданы ЕБРР за 150 млн долларов в начале мая 2007 года, а в конце декабря того же года владельцы компании подписали соглашение с французской страховой группой AXA о продаже ей еще 36,7% своих акций за 810 млн евро.

Однако это «дела давно минувших дней». По состоянию на середину марта 2019 года в списке акционеров «РЕСО-Гарантии» значился лишь один главный собственник: 93,256% ее акций принадлежат частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Эр Джи Ай Холдингс Б. В.» (RGI Holdings B.V.), зарегистрированной в Нидерландах.

В качестве конечных бенефициаров голландской фирмы значатся граждане РФ: Сергей Саркисов (проживает в Монако), его родной брат Николай Саркисов (проживает в Лионе), Андрей Савельев (проживает в Москве), а также уже упомянутая французская компания AXA. Последняя владеет 39,337% голосующих акций голландского офшора.

Давайте по-цивилизованному

Увы, практически невозможно прямо обвинить «РЕСО-Гарантию» и ряд других коммерческих организаций в отказе вести бизнес с «санкционными» территориями или оказывать услуги физическим лицам, угодившим в «черные списки» США. В свое оправдание эти компании могут привести массу аргументов: от экономических или связанных с безопасностью до банального ответа «Не хотим!», право на который закреплено взаимной добровольностью любого гражданского договора или сделки.

Цивилизованным способом решения этой коллизии является закрепление юридической нормы о недопустимости нарушения прав и свобод российских граждан и законных интересов российских юридических лиц — при сохранении добровольности заключения соглашений.

В этих целях ФАН настаивает на ускорении принятия законопроекта №464757-7 российским парламентом. В случае появления новой статьи Уголовного кодекса общая логика гражданских договоров будет сохранена, и одновременно будет введена уголовная норма, позволяющая пресекать случаи прямого нарушения положений Конституции РФ, когда одно российское юридическое лицо налагает ограничения на другое лицо в русле санкционных мер чужого государства.

В упомянутом ответе из аппарата комитета СФ по конституционному законодательству ФАН было проинформировано, что наше обращение «в рамках компетенции Совета Федерации принято во внимание и будет учтено наряду с другими обращениями граждан по данному вопросу».

В неофициальных репликах парламентариев ФАН получило заверения, что этот законопроект будет обязательно принят в ближайшее время.

Введение уголовной ответственности за официальное или скрытое следование режиму иностранных санкций против граждан и компаний России — это единственный осуществимый способ привести в чувство «добровольных помощников» Запада. Конечно, для некоторых компаний изменения в УК РФ окажутся весьма неудобными. Но, как показывает практика, бизнес всегда находит организационные формы, чтобы следовать национальному законодательству и соблюдать закон.

«Отозвать лицензию»

«Санкции и создаются, чтобы были трудности. Но нам нужно находить возможности, чтобы это меньше затрагивало интересы российского бизнеса», — так прокомментировал ситуацию в интервью ФАН член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

На Западе не могут простить ни нашей самостоятельности, ни нашего суверенитета, ни тем более укрепления нашей обороноспособности, добавил сенатор. Поэтому там и задается этот «тренд на русофобию».

Что касается «РЕСО-Гарантии», то, по словам Клинцевича, если подтвердится информация, что там дискриминируют россиян по факту включения их в санкционные списки США, у компании можно отозвать лицензию.

«Если информация подтвердится, такой компании надо прекратить работу в России, отозвать лицензию. У нас есть другие страховые компании, российские, которые не будут бояться [западных санкций]. Пусть это жестко, но, мне кажется, людям надо об этом жаловаться и говорить, — отметил собеседник ФАН. — Нечего тут городить огород. Наш разговор обозначит эту тему для специалистов».

Необходимо прекращать порочную практику, при которой российские компании дискриминируют российских же граждан в соответствии с западными санкциями, резюмировал Франц Клинцевич.

Федеральное агентство новостей направило запрос в Банк России с просьбой проверить действия страхового публичного акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в связи с возможным нарушением законодательства Российской Федерации. Редакция ФАН рассчитывает на соответствующую реакцию законодательной и исполнительной ветвей власти в вопросах, непосредственно касающихся суверенитета и безопасности России.