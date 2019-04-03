Украинская «Ведьма» незадолго до смерти получила торты от Порошенко

Киев, 3 апреля. Украинская военнослужащая Яна Червоная, которая служила в составе националистического батальона «Донбасс», незадолго до смерти получила торты от компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

1 апреля она опубликовала фотографии, на которых позирует, держа в руках две коробки с кондитерскими изделиями.

«Приехали мои таблетки от депрессии. Мальчишки обступили и облизываются. А я спрашиваю: «А за кого ты вчера голосовал?». Посмотрим, кто Рошен не ест», — пишет Червоная в Facebook.

По словам сослуживцев «ведьмы», она погибла, когда рядом с блиндажом разорвались сразу четыре мины разного калибра, а незадолго до этого в небе над украинскими позициями якобы видели беспилотник. Командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко заявил, что у Червоной не было шансов выжить, передает KP.ru.

Отметим, что украинская пулеметчица могла погибнуть от украинских мин. Официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий рассказал, что во время застолья с алкогольными напитками военные ВСУ решили обстрелять позиции ЛНР из миномета запрещенного калибра. Однако солдаты произвели двойное заряжание миномета, нарушив технику безопасности, из-за чего произошел разрыв орудия. Осадчий указал на то, что украинское командование пытается скрыть от родственников Червоной данный факт.

Президент Украины Петр Порошенко сначала написал пост в Twitter-аккаунте о гибели пулеметчицы, однако через несколько часов удалил запись.