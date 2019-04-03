Топ-15 самых ярких цитат Булдакова в образе генерала Иволгина

Печальная новость для всех любителей кино пришла из Монголии. Там, на 69-м году жизни скончался популярный советский и российский актер кино и театра, народный артист РФ Алексей Булдаков. По информации Федерального агентства новостей, артист приехал туда, чтобы отметить день рождения в кругу друзей.

До 1995 года его выбирали преимущественно на роли второго плана, но участие в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» стало звездным часом для Булдакова. Сыграв харизматичного генерала Алексея «Михалыча» Иволгина, актер стал любимцем широкой публики. Затем последовали еще картины об отдыхе и приключениях полюбившегося зрителю персонажа — «Операция «С Новым годом!» (1996) и «Особенности национальной рыбалки» (1998). Булдаков так мастерски изобразил генерала, что картины сразу же после выхода разобрали на цитаты.

Отдельное внимание генерала Иволгина занимало застолье, что, конечно, предопределило основную направленность его изречений — тосты и рассуждения на вечные темы.

Федеральное агентство новостей решило собрать самые яркие высказывания знаменитого «Михалыча» — от тонкостей застолья до проблем бытия.

«Особенности национальной охоты»

«Тост на охоте должен быть кратким. Как команда. Как выстрел. Иначе времени на отдых не останется». «Цыц, вы еще подеритесь, горячие финские парни». «Ну, вы, блин, даете!» «Ну, за дружбу!» «Ну, за истинных женщин, а их, уверяю вас, и у нас, да и во всем мире, очень много». «Русский слон — лучший друг финского слона».

«Особенности национальной рыбалки»

«Пельмень всему голова. Пища, на первый взгляд, непритязательная, но очень полезная. И тут главное — соблюсти пропорции. Особенно это относится к тесту. И тогда этих пельменей можно съесть до сотни. Без последствий для организма и здоровья». «Все болезни — от бескультурья. Вода — это колыбель разумной жизни. Я просто возвращаюсь к истокам бытия… получая от этого несказанное удовольствие…» «Разве виноваты мы, что родились в России? И требуется нам иногда самая малость, чтобы не потерять почву под ногами, ощущение родины, мира: тихая речка, лесное маленькое озеро и немудреная снасть». «Ну, за солидное мужское молчание!» «Ну — я так и понял, что он немой. Ну бывает, что делать… Для женщин это плохо, да… Потому что для женщин, можно сказать, трагедия… У них все общение на словах построено». «Водка. Водка — это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в кругу других. Это национальность, я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада, и, естественно, если употреблять этот напиток с соответствующей культурой и разумностью».

«Операция «С Новым годом!»

«Друзья! Падает тот, кто бежит. Кто лежит, тот не падает. За бегущих!» «Итак, товарищи офицеры, то есть товарищи больные, последнее по порядку, но не по значению — это женщины. Праздник, особенно Новый год, без женщин, сами понимаете — невозможен. Женщины нужны. Даже если сейчас они не нужны, уверяю вас, потом будете бегать в поисках». «Ну, чтоб в сторону не вильнуло!»

На счету Алексея Булдакова более 150 кинокартин. Он исполнил роли в сериалах «Участок», «Что сказал покойник», фильмах «Я — русский солдат» и «Караул» и других.

Прощание с актером состоится 7 апреля в Доме кино.