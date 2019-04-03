В Росавиации ответили Киеву на запрет рейсов между РФ и Украиной

Москва, 3 апреля. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложило возобновить авиасообщение между Россией и Украиной. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Ранее правительство Украины приняло решение о запрете нерегулярного авиасообщение с Россией. Под запрет попадают все чартерные перелеты между Украиной и Россией, кроме рейсов, которые необходимы для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

По словам представителя Росавиации, в ответ на запрет Киевом всех нерегулярных полетов между РФ и Украиной российская сторона предлагает возобновить регулярное воздушное сообщение между странами.

«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме», — пояснил представитель ведомства.

По его словам, в Росавиации уверены, что возобновление регулярного и чартерного авиасообщения между странами отвечает интересам народов России и Украины.

Напомним, в октябре 2015 года Киев принял решение о запрете регулярных авиарейсов между РФ и Украиной. В настоящее время между странами сохраняется железнодорожное и автобусное сообщение, однако количество пассажирских поездов значительно сократилось. При этом украинские власти неоднократно заявляла о планах запретить железнодорожное и автобусное сообщение между РФ и Украиной.