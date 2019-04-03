Людмила Шевель назвала смерть Булдакова катастрофой

Алексей Булдаков был гениальным актером и отзывчивым человеком, так в комментарии Федеральному агентству новостей его вспоминает актриса театра и кино, заслуженная артистка России Людмила Шевель.

Булдаков скончался во время отдыха в Монголии. Как отметил источник ФАН в окружении артиста, супруги с ним не было: Людмила Булдакова находилась в Москве. Тело актера будет доставлено 4 апреля в столицу.

Людмила Шевель, с трудом сдерживая слезы, рассказала ФАН о том, что Булдаков был очень добрым человеком. Он очень сильно переживал за каждую свою роль.

«Это кошмар. Я никак не могу прийти в себя. Конечно, это (смерть Булдакова. — Прим. ФАН) катастрофа. Это был добрейший и прекраснейший человек, замечательный артист. Мы с ним снимались. Я прекрасно помню, как он работал, как нервничал, как он строил свою роль. Он всегда отзывался на просьбы. Когда он за границу едет, ты его просишь: «Леш, привези чай». И Леша привезет. Это был уникальный человек. У него никогда не было какого-то чувства превосходства над другими. Ведь он был очень популярным. Самый настоящий народный артист. Это очень печально и жалко. В это просто не верится. Этого не могло случиться. Ужасные новости», — рассказала Шевель.

Людмила Шевель и Алексей Булдаков вместе играли в фильме «Пароль знали двое» 1985 года.

Ранее стало известно, что причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб. Актер скончался в возрасте 68 лет.

Алексей Булдаков сыграл в более, чем 150 фильмах. Он исполнил роли в сериалах «Что сказал покойник», «Участок», а также сыграл в культовых фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и других.