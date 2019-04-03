Стало известно, что делал Булдаков за несколько дней до смерти

Москва, 3 апреля. Известный российский актер Алексей Булдаков за несколько дней до смерти принимал участие в «Байкальской рыбалке».

«Байкальская рыбалка» прошла на берегу озера в селе Оймур Кабанского района Бурятии в конце марта. Среди гостей мероприятия был и популярный российский актер Алексей Булдаков. Артист порадовал публику несколькими музыкальными номерами.

«Рыбалка, как на это не посмотреть. Я ночью ездил, где рыбаки сидят, которые в конкурсе сейчас участвуют, и поговорил с рыбой, договорился, что будет клевать. Договорился», — сказал артист в интервью АТВ.

Однако самому актеру порыбачить не удалось, поскольку он был членом оргкомитета.

В среду стало известно, что народный артист России Алексей Булдаков ушел из жизни в возрасте 68 лет. Представитель актера Ольга Кривенкова сообщила Федеральному агентству новостей, что Булдаков скоропостижно скончался во время отдыха в Монголии. По ее словам, артист отдыхал вместе с женой и друзьями. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, тело артиста будет доставлено в российскую столицу 4 апреля. Прощание с народным артистом России, по предварительным сведениям, пройдет 7 апреля в Доме кино. Отмечается, что сейчас родственники решают вопрос о транспортировке тела актера и оформляют все необходимые документы.