Мария Аронова расплакалась, узнав о смерти Алексея Булдакова

Москва, 3 апреля. Известный актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков скончался ночью 3 апреля на отдыхе в Монголии. Народная артистка РФ Мария Аронова в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, что он был замечательным актером и очень многого не успел сделать. Артистка играла с актером в фильме «Приключения солдата Ивана Чонкина» и других картинах.

«Леша умер, я ничего не знала. О, Господи! Вы меня просто как по голове ударили. Я на гастролях в Перми, ничего и не знала», — расплакалась в трубку Мария Аронова.

По словам собеседницы ФАН, ушел прекрасный артист и партнер по сцене.

«Я очень его любила, мы могли не видеться годами, но я всегда почему-то знала, что Леша Булдаков есть в моей жизни. И когда мы с ним встречались после долгого перерыва, всегда было ощущение, что мы вчера с ним виделись, болтали о новостях», — поделилась воспоминаниями Мария Аронова.

По ее словам, Алексей Булдаков замечательно умел передать образ на сцене.

«Он так рано ушел из жизни и очень многого не успел сделать. И что самое главное, ушел настоящий мужчина. Леша был для меня примером отношения мужчины к женщине, к делу. Он был очень цельным человеком», — рассказала актриса.

Народный артист РФ Алексей Булдаков, сыгравший десятки ролей в фильмах и спектаклях, получил известность, снявшись в фильме «Особенности национальной охоты». Актер скончался во сне ночью 3 апреля 2019 года во время отдыха в Монголии.