Долина поблагодарила Булдакова за «Погоду в доме»

Москва, 3 апреля. Народная артистка России, певица Лариса Долина выразила глубочайшие соболезнования родственникам и близким друзьям скончавшегося на 69-м году жизни актера Алексея Булдакова.

Долина и Булдаков дружили в течение долгих лет. Актер снимался в трех клипах артистки, в том числе на песню «Погода в доме». Лариса Долина сказала, что не может поверить в смерть своего близкого «замечательного, талантливого, энергичного и смешного» друга.

«Его будет очень не хватать. Мои искренние соболезнования его семье, его супруге Людмиле. Пусть земля будет пухом тебе, Леша. Спасибо тебе за дружбу, спасибо тебе за ролик «Погода в доме». Спасибо тебе за все», — сказала Долина в комментарии РЕН ТВ.

Как стало известно Федеральному агентству новостей Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет из-за оторвавшегося тромба во время отдыха в Монголии. Тело актера будет доставлено в Москву 4 апреля.

Коллеги Булдакова болезненно восприняли весть о его смерти. Актер и депутат Алексей Севастьянов заявил, что смерть Булдакова стала для него самой настоящей неожиданностью, а финского актер Вилле Хаапасало, известного российской публике, в первую очередь, по роли в картинах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», новость повергла в шок.

Российский и украинский режиссер Алексей Кирющенко отметил, что Булдаков — «человек добрый, большой харизмат с очень хорошим чувством юмора».