Кончаловский отреагировал на новость о смерти Булдакова

Москва, 3 апреля. Российский актер театра и кино Алексей Булдаков, ушедший из жизни в возрасте 68 лет, был очень хорошим, настоящим человеком, с которым было легко работать и общаться. Об этом рассказал российский актер и режиссер Егор Кончаловский.

Новость о смерти артиста Кончаловский назвал очень грустной и подчеркнул, что хорошо знал Булдакова, с которым работал на разных проектах.

«Он был замечательный русский человек, абсолютно без претензий, абсолютно без чего-то наносного. Это был простой, настоящий, человек, с которым было легко разговаривать, легко смеяться, легко сидеть, легко работать», — отреагировал режиссер в разговоре с НСН.

Кончаловский выразил уверенность в том, что светлая память о Булдакове будет сохранена благодаря его работам, ролям, которые он сыграл в фильмах и спектаклях.

«Пусть земля ему будет пухом! Вечная память», — добавил он.

О гибели известного российского артиста стало известно в среду. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что тело артиста будет доставлено в Москву 4 апреля. Незадолго до смерти Булдаков отметил в Монголии свой день рождения.

По словам врачей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Как рассказала подруга семьи Булдакова Татьяна Руднева, прощание с народным артистом России, по предварительным данным, состоится 7 апреля в Доме кино.

Булдаков исполнил роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность актеру принес персонаж генерала Иволгина в ленте «Особенности национальной охоты». За эту роль актер был удостоен премии «Ника». Булдаков также активно снимался в клипах, исполнял песни в жанре шансона.

Как рассказал корреспонденту ФАН концертный директор артиста Дмитрий Молчанов, Булдаков долгое время страдал от болезни сердца. Он также отметил, что одной из последних работ артиста стал дубляж фильма «Зеленая книга», получившего премию «Оскар». Голосом Булдакова на русском языке говорил герой картины Тони «Болтун», роль которого исполнил Вигго Мортенсен.

Ранее актер и депутат Алексей Севастьянов заявил, что смерть актера стала для него самой настоящей неожиданностью.