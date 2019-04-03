Посольство РФ в Монголии выразило соболезнования в связи со смертью Булдакова

Улан-Батор, 3 апреля. Посольство России в Улан-Баторе выразило соболезнования в связи со смертью известного актера Алексея Булдакова, который скончался на 69-м году жизни во время отдыха в Монголии.

«Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Светлая память об Алексее Ивановиче Булдакове — удивительном человеке, талант которого покорил миллионы сердец, навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Напомним, что Булдаков скончался во время поездки в Монголию, где он отмечал свой день рождения. Прощание с артистом состоится 7 апреля в Доме кино. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке тела актера в Россию.

Алексей Булдаков снялся во множестве фильмов, однако широкую известность и народную любовь ему принесла роль генерала Иволгина в лентах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».