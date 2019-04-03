Актер Лыков рассказал, какую уютную атмосферу создавал Булдаков на съемках

Известный актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни. Актер Александр Лыков, известный по роли Казановы, капитана милиции Владимира Казанцева в телесериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о том, что артист всегда создавал вокруг себя уютную атмосферу на съемочной площадке. Известие о скоропостижном уходе Булдакова оказалось для Александра Лыкова шокирующей новостью — он узнал об этом от корреспондента ФАН.

«Я его первый раз увидел в картине — смешном, наполовину сказочно-фольклорном фильме, он играл солдата такого, который мог из топора кашу сварить, и это было яркое впечатление. Он очень органично смотрелся в этом образе (советская музыкальная комедия 1983 года «Небывальщина». — Прим. ФАН)», — поделился воспоминаниями Александр Лыков.

Когда актер оказался вместе с «солдатом» из русской сказки на одной съемочной площадке, Булдаков уже играл солидного генерала с сигарой в зубах, вспоминает исполнитель роли Казановы. Александр Лыков вместе с Алексеем Булдаковым играл в кинокомедии «Операция «С новым годом!» режиссера Александра Рогожкина, снявшего также знаменитые «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». В совместной с Лыковым работе артист в очередной раз предстал в образе уже полюбившегося зрителям генерала Иволгина.

«Уникальной харизмы был человек в этом смысле — от солдата до генерала он вырос, и все это было очень органично. Наверное, он так и был устроен сам по себе, в нем уютно умещалась эта дистанция от солдата до генерала», — рассказал собеседник ФАН.

Александр Лыков посетовал, что ему совсем немного удалось совместно поработать с Алексеем Булдаковым, тем не менее актеру запомнилась особенная атмосфера, которую «генерал Иволгин» создавал на съемочной площадке.

«Впечатление он оставлял очень уютное, он как-то умещался хорошо в кадре. И вокруг него создавалась такая же уютная атмосфера. Я уже не говорю о специфическом уникальном голосе, хотя и о нем тоже надо упомянуть», — добавил Лыков.

Народный артист РФ Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты», умер 3 апреля в два часа ночи в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друга. Ему было 68 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.