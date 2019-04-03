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В России предложили ввести экзамен для начинающих владельцев собак

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Президент РКФ предложил ввести экзамен для начинающих владельцев собак

Москва, 3 апреля. Начинающие владельцы собак должны сдавать тест, в ходе которого будет оцениваться знание основ дрессировки, зоопсихологии и ухода за животными. Об этом заявил глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Было бы правильнее возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу «техминимумов» для начинающих владельцев собак», — пояснил глава РКФ.

В ходе тестирования будут оцениваться знания основ дрессировки и зоопсихологии, а также правил по уходу за собакой. Голубев также добавил, что правильная дрессировка и воспитание собак являются прямой обязанностью всех владельцев.

«Воспитать собаку таким образом, чтобы она была управляема, предсказуема и комфортна для окружающих вас людей — это ваша прямая и непосредственная обязанность», — подчеркнул глава РКФ.

По словам Голубева, Российская кинологическая федерация готова заняться разработкой нормативов, в рамках которых будет осуществляться подготовка и проверка собак, а также обучение и лицензирование инструкторов.

В начале марта министерство внутренних дел России опубликовало перечень потенциально опасных собак. В список вошли около 70 пород собак, которых запрещается выгуливать без поводка и намордника. В ведомстве подчеркнули, что в список были внесены собаки, которые обладают«генетически детерминированными качествами агрессии и силы», а также породы, используемые для травли.

Автор: Артем Никулин
Источник: РИА Новости
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