Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Госдуме пообещали принять меры в случае появления кораблей НАТО у берегов РФ

31
0 Оставить комментарий

В Госдуме пообещали принять меры в случае появления кораблей НАТО у берегов РФ

Москва, 3 апреля. Российская Федерация примет все необходимые меры в случае появления кораблей Североатлантического альянса у ее берегов и в черноморской акватории. Об этом сообщил в среду журналистам глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов.

«Мы внимательно будем отслеживать ситуацию по количеству и классу кораблей, которые пожелают порисоваться у российских берегов в акватории Черного моря», — подчеркнул он, комментируя планы военного блока обеспечивать безопасный проход судов Украины через Керченский пролив, а также усилить мониторинг в черноморском регионе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слова официального представителя Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что блок собирается отправить в Черное море корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. Он указал на то, что речь идет о закрытом водоеме, а также добавил, что существует определенная система уведомлений о таких планах, которая неизменно должна выполняться.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с корреспондентом Федерального агенства новостей назвал заявление Хатчисон попыткой политизировать абсолютно неполитические вопросы.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров