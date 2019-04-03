Режиссер Кирющенко: После смерти Булдакова образовалась черная дыра

Российский и украинский режиссер Алексей Кирющенко рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, каким ему запомнился актер Алексей Булдаков.

«Я давно не виделся с Алексеем Ивановичем, но помню его игру в спектаклях, в Чонкине (фильм Алексея Кирющенко «Приключения солдата Ивана Чонкина» — Прим. ФАН). Это открытой души человек. Человек добрый, большой харизмат с очень хорошим чувством юмора. А вообще поразительно, что у Булдакова был идеальный моральный кодекс. Жалко, конечно, меня эта новость просто убила. Было ощущение, что этот человек на века», — заявил режиссер.

Вспоминая работу над фильмом «Приключения солдата Ивана Чонкина», Алексей Кирющенко отметил, что Булдаков никогда не жаловался на условия съемок и все тяготы переносил с достоинством.

«Он стопроцентный мужик, сколько с ним объезжено было и ни одного замечания по тому, как он в жизни обходился с людьми, особенно после «Особенностей национальной охоты». Он прошел по-человечески сквозь огонь и медные трубы, гордыня его не поймала в свои сети, и он остался простым человеком. Я не могу собрать мысли в кучу, потому что жалко, Булдаков — это штучный продукт, и он незаменим. На его месте образовалась черная дыра, это 100%», — заключил Кирющенко.

Актер скончался на 69-м году жизни во время отдыха в Монголии. Как сообщил источник ФАН, причиной смерти Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб. После обнаружения тела Булдакова на место трагедии были вызваны все экстренные службы.