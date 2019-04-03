Путин проводит встречу с президентом Казахстана

Москва, 3 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началась в Москве. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность главы Республики Казахстан.

Главы государств обменялись приветствиями. Владимир Путин отметил вклад Касым-Жомарта Токаева в составе команды первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитие отношений между странами. Российский лидер также выразил надежду на новый импульс в сотрудничестве двух государств.

Токаев поблагодарил российского коллегу за организацию визита. Он добавил, что видит своей задачей обеспечение преемственности союзнических отношений РФ и Казахстана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Токаев проведут переговоры в узком и расширенном составах. Он добавил, что президенты также подпишут несколько документов и сделают заявление для СМИ по результатам переговоров.