Путин оставил автограф на капоте выпущенного в Подмосковье Mercedes

Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин во время посещения нового завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье оставил автограф на одной из моделей.

Как пишет ТАСС, глава российского государства принял участие в торжественной церемонии открытия первого в РФ завода по производству автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области.

Путин после специальной экскурсии расписался на одном из автомобилей, автограф он оставил на капоте.

Теперь этот мерседес может по праву считаться номером один. Путин оставил свой автограф на собранной в России машине pic.twitter.com/8vMoLoHg8r — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 3, 2019

Завод Mercedes в индустриальном парке «Есипово» является первым в России, его строительство началось летом 2017 года. Автомобильный концерн Mercedes намерен суммарно вложить в производство около 16 млрд рублей. Уже в 2019 году предприятие должно запустить локальное производство седана Е-класса, также планируется, что будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

На завод Mercedes Владимир Путин прибыл на российском автомобиле Aurus. На торжественной церемонии он напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству с иностранными инвесторами, желающими вкладывать деньги в открытие новых производств.

Отметим, марка Aurus является рыночным названием российского проекта под названием «Кортеж», работа над которым шла с 2013 года. Специалисты разработали единую платформу, на ее базе были созданы седан Aurus S600 и автомобиль представительского класса Aurus L700.