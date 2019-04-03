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Путин оставил автограф на капоте выпущенного в Подмосковье Mercedes

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Путин оставил автограф на капоте выпущенного в Подмосковье Mercedes

Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин во время посещения нового завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье оставил автограф на одной из моделей.

Как пишет ТАСС, глава российского государства принял участие в торжественной церемонии открытия первого в РФ завода по производству автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области.

Путин после специальной экскурсии расписался на одном из автомобилей, автограф он оставил на капоте.

Завод Mercedes в индустриальном парке «Есипово» является первым в России, его строительство началось летом 2017 года. Автомобильный концерн Mercedes намерен суммарно вложить в производство около 16 млрд рублей. Уже в 2019 году предприятие должно запустить локальное производство седана Е-класса, также планируется, что будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

На завод Mercedes Владимир Путин прибыл на российском автомобиле Aurus. На торжественной церемонии он напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству с иностранными инвесторами, желающими вкладывать деньги в открытие новых производств. 

Отметим, марка Aurus является рыночным названием российского проекта под названием «Кортеж», работа над которым шла с 2013 года. Специалисты разработали единую платформу, на ее базе были созданы седан Aurus S600 и автомобиль представительского класса Aurus L700.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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