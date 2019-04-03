Apple сняла шуточный ролик о создании круглой коробки для пиццы

Купертино, 3 апреля. Компания Apple выпустила креативную рекламу своей продукции. Корпорация опубликовала шуточный видеоролик, сценарий которого строится вокруг истории создания круглой коробки для пиццы.

По сюжету четыре сотрудника компании должны за три дня разработать план по созданию круглой упаковки для пиццы, чтобы презентовать свою идею руководству. Справиться с задачами и уложиться до дедлайна команде помогает продукция Apple.

Герои видеоролика пользуются не только техникой Apple, но и ее программами на iPad и Apple Pencil. Во время работы команда приходит к выводу, что круглая коробка для пиццы удобнее и легче квадратной, а также более экологична и занимает меньше места.

Как передает телеканал «360», Apple подала заявку на регистрацию патента по созданию круглой коробки для пиццы в 2010 году. В создании проекта участвовал руководитель продовольственной службы компании Франческо Лонгони. Отмечается, что круглая форма коробки позволяет лучше сохранять тепло и препятствует образованию конденсата за счет отверстий в крышке.