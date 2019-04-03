Мэй рассчитывает осуществить Brexit 22 мая

Лондон, 3 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет осуществить выход страны из Европейского союза 22 мая. Об этом она заявила, выступая в парламенте.

«Я хочу, чтобы мы смогли найти общую позицию, поддержать через Палату общин соглашение о выходе и сделку, которые позволят уйти 22 мая», — подчеркнула Мэй.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложит Терезе Мэй длительную отсрочку Brexit в обмен на соблюдение строгих условий, в том числе проведение выборов в Европейский парламент в мае. Согласно предварительным данным, в Брюсселе рассматривают варианты Brexit, при котором выход Великобритании из ЕС будет перенесен на январь или даже апрель следующего года.

Ожидается, что Мэй на этой неделе проведет четвертое голосования по «сделке» с ЕС, которая определяет условия выхода страны из Евросоюза. По словам премьера, если депутаты и в этот раз отклонят проект сделки по Brexit, она может назначить досрочные парламентские выборы.