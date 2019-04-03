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Жена Мамаева приехала на заседание суда по делу футболистов

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Жена Мамаева приехала на заседание суда по делу футболистов

Москва, 3 апреля. Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прибыла в Пресненский суд на предварительное заседание по делу ее мужа и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мамаева прошла через турникет и направилась в зал, где будет проходить предварительное слушание по делу против ее супруга. В суд также приехала Дарья Валитова — супруга Мамаева.

Ранее стало известно, что Прокурор Светлана Тарасова, которая также пришла в среду в Пресненский суд, находится под государственной защитой. Однако неизвестно по какому именно делу было принято такое решение.

Напомним, в отношении футболистов «Краснодара» и «Зенита», а также младшего брата Кокорина и их общего друга возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В следственном изоляторе Кокорин и Мамаев находятся уже более пяти месяцев.

 

Автор: Анна Агибалова
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