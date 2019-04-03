Госдума обсудит вопрос признания президентских выборов на Украине после их окончания

Москва, 3 апреля. Государственная дума России после окончания избирательного процесса на Украине обсудит вопрос признания результатов выборов президента в этой стране, заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Не секрет, мы в Государственной Думе выступаем за то, чтобы не признавать итоги выборов в президенты на Украине. Естественно, мы обсудим это после завершения всего избирательного цикла», — сказал депутат в ходе круглого стола.

По его словам, в частности, фракция ЛДПР внесла проект постановления. Затулин отметил, что проект документа «подвергнется изменению».

«Мы представляем, что конечное слово в этом, конечно, принадлежит президенту Российской Федерации. Он, по конституции, обладает у нас приоритетом, прерогативой ведения внешней политики, — подчеркнул парламентарий. — Но мы хотим, чтобы наша точка зрения была бы услышана».

Затулин отметил, что миллионы избирателей были лишены возможности проголосовать.

«Политически мы не можем признать тех, кто в результате окажется у власти по итогам этих выборов де-юре избранными. Мы будем признавать эту власть де-факто, то есть фактически на Украине произойдет переход от одного президента к другому. Но юридически, с законной точки зрения, мы признавать это не обязаны», — приводит РИА Новости слова Затулина.

Парламентарий добавил, что российское посольство продолжит работать на Украине и Москва не собирается прекращать общение с украинцами.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным украинской Центральной избирательной комиссии, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. По итогу был назначен второй тур, который запланирован на 21 апреля. Согласно данным ЦИК, во втором туре выборов примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Стоит отметить, что впервые на этих выборах не было наблюдателей из России. Кроме того, Киев принял решение закрыть избирательные участки в России и не проводить выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Таким образом, порядка 7-10 миллионов украинцев не смогли исполнить свой гражданский долг.