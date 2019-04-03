Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Госдума обсудит вопрос признания президентских выборов на Украине после их окончания

101
0 Оставить комментарий

Госдума обсудит вопрос признания президентских выборов на Украине после их окончания

Москва, 3 апреля. Государственная дума России после окончания избирательного процесса на Украине обсудит вопрос признания результатов выборов президента в этой стране, заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Не секрет, мы в Государственной Думе выступаем за то, чтобы не признавать итоги выборов в президенты на Украине. Естественно, мы обсудим это после завершения всего избирательного цикла», — сказал депутат в ходе круглого стола.

По его словам, в частности, фракция ЛДПР внесла проект постановления. Затулин отметил, что проект документа «подвергнется изменению».  

«Мы представляем, что конечное слово в этом, конечно, принадлежит президенту Российской Федерации. Он, по конституции, обладает у нас приоритетом, прерогативой ведения внешней политики, — подчеркнул парламентарий. — Но мы хотим, чтобы наша точка зрения была бы услышана».

Госдума обсудит вопрос признания президентских выборов на Украине после их окончания

Затулин отметил, что миллионы избирателей были лишены возможности проголосовать.

«Политически мы не можем признать тех, кто в результате окажется у власти по итогам этих выборов де-юре избранными. Мы будем признавать эту власть де-факто, то есть фактически на Украине произойдет переход от одного президента к другому. Но юридически, с законной точки зрения, мы признавать это не обязаны», — приводит РИА Новости слова Затулина.

Парламентарий добавил, что российское посольство продолжит работать на Украине и Москва не собирается прекращать общение с украинцами.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным украинской Центральной избирательной комиссии, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. По итогу был назначен второй тур, который запланирован на 21 апреля. Согласно данным ЦИК, во втором туре выборов примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Стоит отметить, что впервые на этих выборах не было наблюдателей из России. Кроме того, Киев принял решение закрыть избирательные участки в России и не проводить выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Таким образом, порядка 7-10 миллионов украинцев не смогли исполнить свой гражданский долг.

Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров