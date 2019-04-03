Почему в Европе критикуют Трампа за попытки превратить НАТО «в альянс подхалимов»

Публицист немецкого ZDF Эльмар Тевесен обвинил президента США Дональда Трампа в попытках превратить НАТО в «альянс подхалимов и услужливых помощников». Автор заметки напомнил, что американский лидер неоднократно требовал от своих партнеров повысить расходы на оборону до 2% ВВП. По мнению немца, подобные требования со стороны Вашингтона неприемлемы. Он также обвинил Генсека НАТО Йенса Столтенберга в бесхребетности.

Стоит отметить, что это уже не первое проявление недовольства политикой США в НАТО, ранее возгласы возмущения звучали в том числе и со стороны европейских лидеров. Озвучивались даже идеи создать единую европейскую армию.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что идея о создании единой европейской армии существует на протяжении столетий.

«Это началось не с Макрона и не с того, что между Трампом и европейскими лидерами есть некое недопонимание. Идея о создании европейской армии существует несколько веков, она шла рука об руку с идеей какого-либо политического объединения. Европейское государство не мыслилось без создания общей армии. Ни шатко, ни валко, это все же случилось. Европейское объединение существует в форме Европейского союза. Многие его критикуют, но это наиболее устойчивое для европейских стран объединение из всех, которые были на протяжении веков. Можно вспомнить попытки Третьего рейха объединить Европу, до этого — Наполеона», — политолог.

С другой стороны, европейская армия тоже существует, и она называется НАТО. Несмотря на то, что главным контрибутором в НАТО и с военной, и с финансовой точки зрения является Вашингтон, Соединенные Штаты являются европейской страной.

«Несмотря на то, что США находятся на другом континенте, это не делает эту страну менее европейской. Это часть Европы, которая вынесена за океан. Ранее США были меньшим братом Европы, но в итоге стали большим братом. Разговоры о создании европейской армии не имеют смысла, потому что, во-первых, она уже есть, а во-вторых, если у европейских стран-членов НАТО нет возможности или желания соблюдать натовские стандарты, то откуда у них появятся дополнительные деньги на параллельные военные структуры? Это же не Трамп придумал направлять 2% ВВП на обеспечение безопасности», — продолжает аналитик.

По мнению собеседника ФАН, Эльмар Тевесен своими обвинениями пытается персонифицировать в лице Трампа существующие противоречия между заявленными финансовыми обязательствами стран-членов НАТО и их реальными их возможностями.