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Опубликовано видео одного из последних выступлений Булдакова

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Опубликовано видео одного из последних выступлений Булдакова

Москва, 3 апреля. В Сети опубликовано видео одного из последних выступлений Народного артиста РФ Алексея Булдакова. Актер, напомним, скончался в среду в Монголии на 69-ом году жизни.

Видео выступления Булдакова опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Со сцены звучит, в частности, знаменитый тост, который регулярно произносил в фильме «Особенности национальной рыбалки» герой Булдакова генерал Иволгин (Михалыч).

«Ну, за рыбалку», — говорит Булдаков, публика аплодирует артисту. 

Ранее, напомним, Федеральное агентство новостей писало, что прощание с Алексеем Булдаковым состоится 7 апреля в Доме кино. Актер умер из-за оторвавшегося тромба.

Булдаков снялся в более чем 70 фильмах. В 2009 году ему было присвоено звание Народный артист Российской Федерации.

Опубликовано видео одного из последних выступлений Булдакова

Автор: Федор Веснин
Источник: РЕН ТВ
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