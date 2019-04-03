Опубликовано видео одного из последних выступлений Булдакова

Москва, 3 апреля. В Сети опубликовано видео одного из последних выступлений Народного артиста РФ Алексея Булдакова. Актер, напомним, скончался в среду в Монголии на 69-ом году жизни.

Видео выступления Булдакова опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Со сцены звучит, в частности, знаменитый тост, который регулярно произносил в фильме «Особенности национальной рыбалки» герой Булдакова генерал Иволгин (Михалыч).

«Ну, за рыбалку», — говорит Булдаков, публика аплодирует артисту.

Ранее, напомним, Федеральное агентство новостей писало, что прощание с Алексеем Булдаковым состоится 7 апреля в Доме кино. Актер умер из-за оторвавшегося тромба.

Булдаков снялся в более чем 70 фильмах. В 2009 году ему было присвоено звание Народный артист Российской Федерации.