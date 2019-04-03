Мужчину заперли в стеклянном кубе для просмотра всех сезонов «Игры престолов»

Москва, 3 апреля. Онлайн-сервис «Амедиатека» запустил шоу под названием «Еще одну и спать. Сериалити», главного и единственного героя которого заперли в стеклянном кубе в центре Москвы и заставили без остановки посмотреть все сезоны популярного сериала «Игры престолов».

Как рассказали организаторы реалити-шоу, Андрей Акимов не видел ни одной серии культового сериала, снятого по роману Джорджа Мартина, несмотря на то, что весь мир с нетерпением ждет премьеры восьмого сезона. В рамках эксперимента мужчине предстоит наверстать упущенное, а именно свыше 60 эпизодов, каждый из которых длится почти целый час.

Управляющий директор AMEDIA TV Елена Кирюшина подчеркнула, что выйти из стеклянного куба в киноцентре «Октябрь» герой не сможет, пока не просмотрит сериал целиком. В целом он проведет в помещении с телевизором, диваном-кроватью и снэками неделю, смотря каждый день по сезону.

Герой в ходе шоу ведет видеоблог, где может поделиться своими впечатлениями от увиденного, а также к нему приходят гости, чтобы обсудить происходящее в сериале. Кроме того, онлайн-трансляцию происходящего в стеклянном кубе можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Пришла идея посадить героя в прозрачный куб в публичном месте, чтобы любой желающий мог прийти и поддержать нашего «мученика»», — рассказала Кирюшина, признавшись, что и сама является ярым фанатом культового сериала.

Сериал «Игра престолов», снятый по мотивам цикла произведений в жанре фэнтези «Песнь Льда и Пламени» американского писателя, вот уже несколько лет притягивает к экранам зрителей разного возраста со всего мира. Финал саги, выпускаемой каналом HBO, будет состоять всего из шести эпизодов, которых с нетерпением ждут фанаты.

Первая серия заключительного, восьмого сезона «Игры престолов» выйдет на экраны 14 апреля.

Ранее стало известно о том, что двухчасовой документальный фильм, повествующий о создании сериала «Игра престолов», выйдет на экраны 26 мая. Фильм покажут спустя неделю после выхода заключительного эпизода киносаги. Как рассказал сценарист и продюсер Джини Финлэй, картина приоткроет завесу тайны, скрывающую секреты кинопроизводства.