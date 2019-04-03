Тело Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля. ФАН-ТВ

Известный актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни. Скоропостижная смерть настигла его в Монголии, где артист находился на отдыхе с семьей и друзьями — уже сегодня они должны были вернуться домой. Причиной трагедии стал оторвавшийся тромб, хотя до последнего момента Булдаков выглядел бодрым, веселым и на здоровье вовсе не жаловался. Еще на прошлой неделе звезда российского кино отметил день рождения в кругу близких.

Алексей Булдаков родился 26 марта в 1951 года в маленьком селе Макаровка в Алтайском крае. Затем вместе с семьей он переехал в Павлодар, где окончил Молодежную театральную студию им. А.П. Чехова. Там же и начал свою карьеру. Послужной список Булдакова насчитывает более 150 кинокартин. Еще с 80-х годов он прославился ролям в сериалах «Участок» и «Что сказал покойник», фильмах «Ширли-Мырли», «Я — русский солдат». Но особенно запомнился зрителям, конечно же, как генерал Иволгин из культовой картины «Особенности национальной охоты». Персонаж Булдакова — истинный ценитель искусства и русской культуры — покорил страну короткими, но очень емкими и запоминающимися цитатами. Позже актер попробовал себя и на музыкальном поприще: в 2001 году он выпустил альбом «Особенности национального шансона» и снялся в нескольких музыкальных клипах. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем.

Секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов сообщил корреспонденту ФАН, что тело Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля. Прощание с актером состоится 7 апреля. Место похорон будет объявлено позднее.