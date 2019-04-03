Память Алексея Булдакова могут увековечить в Москве

Москва, 3 апреля. Память российского актера Алексея Булдакова, скончавшегося в среду, 3 апреля, могут увековечить в Москве, если поступит соответствующее предложение. Об этом рассказал руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, Булдаков был любимым актером россиян. Его память, возможно, увековечат памятной доской на доме, где жил артист. Как пишет РИА Новости, Герасимов уточнил, что это будет возможно, если от Гильдии актеров, от Союза кинематографистов РФ будет соответствующее предложение.

Ранее сообщалось о смерти актера на 69-м году жизни. Известно, что прощание с артистом состоится с Доме кино. Дату и время мероприятия назовут позже. Федеральному агентству новостей стало известно, что причиной смерти российского актера Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб. Напомним, артист скоропостижно скончался во время отдыха в Монголии.