Гендиректор «Ильюшина» Рогозин оценил первый полет Ил-112В

Никаких серьезных замечаний к первому опытному образцу легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В не выявлено, экипаж доволен, заявил генеральный директор авиационного комплекса «Ил» Алексей Рогозин. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Первый полет первого российского военно-транспортного самолета Ил-112В — это очень важное событие для авиастроителей, добавил Рогозин.

«Практически все бортовые системы, двигатель, винт — это новейшие отечественные разработки. Вся кооперация, а большая ее часть входит в состав госкорпорации «Ростех», смогла на практике продемонстрировать свои передовые технические решения», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Ил».

Алексей Рогозин ответил на вопрос корреспондента ФАН, что он почувствовал, когда «сто двенадцатый» впервые оторвался от ВПП.

«Все стадии полета были ответственными: от запуска двигателя до посадки. Окончательная уверенность возникла только когда командир экипажа летчик-испытатель Николай Куимов доложил об успешном выполнении полетного задания. Никаких серьезных замечаний к самолету не выявлено, экипаж доволен. Значит, весь коллектив работал не зря», — рассказал собеседник ФАН.

С серебряной ложкой во рту

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В совершил свой первый взлет 30 марта, в 12.15 по московскому времени. Через 45 минут пневматики идущего на посадку «сто двенадцатого» коснулись бетонных плит воронежского аэродрома.

Так успешно завершился длинный и крайне непростой период рождения первого военно-транспортного самолета, полностью разработанного в России в постсоветский период.

История «сто двенадцатого» началась в тот момент, когда военно-политическое руководство России всерьез задумалось над необходимостью замены парка изнашивающихся и устаревающих Ан-24 и Ан-26. Мало того, что данные машины давно серийно не выпускались, так еще и сконструировавшее их КБ Антонова после распада СССР оказалось на Украине.

Данные обстоятельства порождали серьезные трудности с продлением в России сроков эксплуатации «двадцать четвертых» и «двадцать шестых». При этом потребность на постсоветском пространстве в легком транспортном самолете нового поколения, способном эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, была и остается довольно велика. В условиях снабжения Вооруженных Сил в сложных условиях, зачастую вне аэродромной сети, с необходимостью оперативной переброски мобильных сил буквально с колес, когда на счету каждая минута и каждый человек, ценность Ил-112В как инструмента переброски грузов и десантников сложно переоценить.

Учтя все это, в начале 2000-х ильюшинцы приступили к разработке легкого турбовинтового военно-транспортного самолета, ныне известного как Ил-112В. В апреле 2004 года проект «сто двенадцатого» победил в конкурсе на разработку легкого военно-транспортного самолета, проводившегося Минобороны РФ. А в мае 2005 года командующий 61-й воздушной армией генерал-лейтенант Виктор Денисов сообщил представителям СМИ, что первый Ил-112 поднимется в воздух уже в 2006 году.

В общем, многим казалось, что «сто двенадцатый» родился, что называется, «с серебряной ложкой во рту», и успех нового ильюшинского детища предопределен заранее. На практике все оказалось совсем не так.

«Взлетит до конца года!..»

Госфинансирование программы создания Ил-112 пару раз урезали, а затем и вовсе прекратили. Среди причин данного казуса фигурировало, помимо непростой финансовой ситуации в стране и «подковерных войн» лоббистов в кулуарах высоких кабинетов, также желание закупать для ВВС России новые украинские транспортники.

В 2009 году было принято решение приостановить разработку Ил-112, конструкторская документация которого была готова примерно наполовину, в пользу кооперации с «Антоновым». Производить военные версии самолетов Ан-140 — Ан-140Т или дальнейшее развитие Ан-148 должен был воронежский авиазавод.

Время шло, Ан-24 и Ан-26 отнюдь не молодели, а замены им по-прежнему не было. В декабре 2012 года потерявший терпение Главкомат ВВС России представил министру обороны Сергею Шойгу обоснование для возобновления проекта Ил-112. Однако, как известно, скоро сказка сказывается…

Реанимация почти похороненного проекта создания «сто двенадцатого» заняла не один день. Только 23 декабря 2014 года пресс-служба ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» сообщила про заключение контракта с Минобороны РФ на разработку военно-транспортного самолета Ил-112В.

Работы по предназначенным для установки на «сто двенадцатый» двигателям ТВ7-117СТ были возобновлены лишь после 2014 года. Это сразу поставило под вопрос окончательный срок готовности опытного образца машины к первому полету. Всем было понятно, что обновленных «движков» самолету придется ждать долго…

К декабрю 2016 года на воронежском авиазаводе собрали фюзеляж первого Ил-112В. 26 января 2017 года крыло первого летного экземпляра «сто двенадцатого» передали в цех окончательной сборки ПАО «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ВАСО) и провели его стыковку с фюзеляжем.

Но на этом, откровенно говоря, работа практически встала. Некоторые к тому моменту рассматривали «сто двенадцатый» лишь как удобное средство для выкачивания из бюджета денег, а другие банально разуверились в том, что голый фюзеляж когда-нибудь воплотится в нечто реально, а не на бумаге летающее. В период безденежья и отсутствия работы многие квалифицированные кадры ильюшинцев перетекли в другие КБ, так что ряд компетенций по тому же Ил-112 фактически был утрачен.

Примерно так обстояли дела с созданием Ил-112В, когда в марте 2017-го на должность вице-президента ОАК по транспортной авиации оказался назначен Алексей Рогозин. Когда он же в апреле был утвержден генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), первый летный образец Ил-112В де-факто по-прежнему представлял собой в цеху окончательной сборки ВАСО «ведро с гвоздями» и в небо не рвался от слова «совсем».

При этом новому генеральному директору «Ильюшина» и руководству страны докладывали: мол, работа над машиной кипит! В частности, летом 2017 года руководству «Ильюшина» рапортовали, что машина… взлетит до конца года!..

Увидеть в Ил-112 самолет

Можно только догадываться, что пришлось пережить недавно назначенному гендиру «Ила», когда выяснилась подлинная картина состояния работ по «сто двенадцатому». В проектной документации обнаружилось немало проблем. Дело в том, что пришлось старые бумажные чертежи по «заделу» переводить в «цифру», а цифровая модель содержала множество ошибок в проектировании.

Застрявший на стадии «вечных» ОКР самолет представлял собой голый фюзеляж, где не то что отсутствовали двигатели и кабина, не было даже жгутов. При сборке выяснилось, что многие детали не стыкуются между собой, да и вообще первый опытный образец Ил-112В оказался перетяжелен почти на три тонны и имел проблемы с центровкой. Огромное количество компонентов отсутствовало, некоторые просто не подходили, а значит работу по ним надо было начинать буквально сначала.

Многие узлы, агрегаты и комплектующие, включая оборудование от кооперантов, пришлось разрабатывать заново. Можно сказать, что Ил-112В почти полностью перепроектировали. Причем, осуществлено это было в условиях западных санкций и с учетом необходимости сделать самолет из деталей на 100% российского производства.

Будем честными: «сверху» ПАО «Ил» все активнее прессовали темой «сто двенадцатого» и требовали скорейший результат, а «снизу», среди ильюшинцев, хватало тех, кого прежний неспешный режим работ над Ил-112В вполне устраивал. Никаких изменений эти люди не хотели.

Теоретически проще было, по логике некоторых, как в «Ильюшине», так и в высоких кабинетах, наверное, закрыть проект «сто двенадцатого» и делать новый самолет с чистого листа. Практически же поступить так было невозможно.

В подобных условиях превращение остова Ил-112В в летающий самолет стало для Алексея Рогозина, по-видимому, чем-то глубоко личным.

Для начала генеральный директор распорядился установить свой рабочий стол непосредственно в цеху окончательной сборки ВАСО. Нет, над душой у сборщиков «сто двенадцатого» генеральный директор «Ильюшина» не стоял. Но предпочитал лично фиксировать и снимать проблемы в процессе того, как опытный образец «сто двенадцатого» насыщался комплектующими.

Была прекращена ранее сложившаяся практика необоснованно оптимистичных докладов о ходе работ над Ил-112В. По мнению источника ФАН из КБ «Ильюшина», Ил-112 прошел долгий путь от громких и лживых рапортов наверх до честного признания ошибок и их исправления.

«Одним из первых Алексей Рогозин поверил в Ил-112, увидев в нем самолет и постарался его довести до взлета», — заявил источник ФАН.

Тектонические сдвиги в «Ильюшине»

Новый генеральный директор создал своеобразный антикризисный штаб, способный предельно оперативно решать вопросы, связанные с доработкой конструкции первого опытного образца, а также с кооперацией компетенций завода, ОКБ, финансового управления и т. д. По сути, этот штаб стал прообразом новой модели управления, объединяющей вручную, «на живую нитку» в ситуации, когда нет времени на раскачку, ОКБ, заводы и комплектаторов.

Одновременно генеральный директор приступил к глобальной трансформации системы управления — созданию на базе «Ила» дивизиона транспортной авиации ОАК, связавшего единой экономикой, управлением и планированием авиастроительные заводы, конструкторские бюро и ряд других подразделений. В двух словах эту огромную работу не описать.

Параллельно выстраивалась модель нового конструкторского бюро на базе проектно-технического комплекса, где началась разработка нового среднего военно-транспортного самолета Ил-276.

В то же время нельзя было забывать и о реализации множества программ, важных не только для «Ильюшина», но и для всей страны. В их числе — Ил-96-400М (сборка его агрегатов уже идет на ВАСО), модернизация строевых Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М, выход на серийное производство «семьдесят шестых» второго поколения — Ил-76МД-90А, первый полет конвертируемого топливозаправщика на его базе Ил-78М-90А, старт работ по новому «сверхтяжу» Ил-106, реанимация проекта легкого многоцелевого Ил-103 и множество других задач, включая работы по альтернативным видам топливам и разработке БПЛА.

По большому счету, для «Ильюшина» все вышеописанное являлось настоящими тектоническими сдвигами, а для его гендира — ежедневной тяжелой, изматывающей, очень нервной работой, порой напоминающей сизифов труд.

То, что абсолютно голый фюзеляж за небольшой срок, с марта 2017 года по март 2019 года, все же превратился в готовый к взлету Ил-112В, — это во многом заслуга и персональная ответственность Алексея Рогозина. Потому что «сто двенадцатый» можно было бы креативить еще очень долго, так и не доведя самолет до летной готовности. Другой вариант — испытывать опытный образец машины до первого взлета года два, а то и больше.

К счастью, этого не случилось.

На своих плечах

В субботу, 30 марта, первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400), построенный в рамках контракта с Минобороны России, вырулил на «взлетку» аэродрома ВАСО.

Стремительный разбег — и машина, управляемая шеф-пилотом ПАО «Ил» Героем России Николаем Куимовым, оттолкнувшись от ВПП, ушла вверх.

Вдалеке от аплодирующих зрителей посреди аэродромного поля с рацией в руке стоял вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин. Он напряженно всматривался в небо. По словам свидетелей, Рогозин в этот момент выглядел так, словно не пара 3000-сильных двигателей, а лично он, гендир «Ильюшина», на своих плечах тащил «сто двенадцатый» ввысь…

Как мы теперь знаем, в значительной мере так оно и было.

«Сто двенадцатый» теперь на всю свою долгую жизнь связан с генеральным директором ПАО «Ил» Алексеем Рогозиным, который своими личными усилиями, энергией и верой дал самолету путевку в жизнь.

Редакция Федерального агентства новостей от всей души поздравляет всех причастных к успешному созданию Ил-112В — самолету долгожданному, нужному и востребованному.