Актер Севастьянов прокомментировал неожиданную смерть Булдакова

Москва, 3 апреля. Актер и депутат Алексей Севастьянов заявил, что смерть актера Алексея Булдакова стала для него самой настоящей неожиданностью.

В интервью Nation News он рассказал, что общаться с Булдаковым было «и тревожно, и легко одновременно».

«Он подсказывал, учил и морально поддерживал. Булдаков был прекрасен как профессионал. Его уход стал очень неожиданным, мне тяжело сейчас об этом говорить», — сказал Севастьянов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Тело актера будет доставлено в Москву 4 апреля. Представитель Алексея Булдакова Ольга Кривенкова сообщила ФАН, что актер скоропостижно скончался во время отдыха в Монголии.

Актер Алексей Булдаков стал известен благодаря ролям в сериалах «Участок», «Что сказал покойник», фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки».

Отметим, телеканал РЕН ТВ поменял сетку вещания, и в память о любимом актере сегодня вечером покажет «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

В 1995 году Булдаков получил премию премию «Ника» в номинации «Актер», в 2011 году — благодарность президента Российской Федерации за большие заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. Также он является почетным гражданином городского округа Краснознаменск Московской области.