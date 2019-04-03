Названы дата и место прощания с актером Булдаковым

Москва, 3 апреля. Прощание с народным артистом России, актером Алексеем Булдаковым, по предварительным данным, состоится 7 апреля в Доме кино. Об этом сообщила подруга семьи актера Татьяна Руднева.

Она отметила, что сейчас близкие Булдакова находятся в посольстве, где решается вопрос о транспортировке тела артиста в Россию. Также семья актера оформляет все необходимые документы.

«Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино», — сказала Татьяна Руднева в комментарии ТАСС.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что тело артиста будет доставлено в Москву 4 апреля. Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет — незадолго до этого он отметил в Монголии свой день рождения. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Как рассказал концертный директор артиста Дмитрий Молчанов, Булдаков долгое время страдал от болезни сердца. Он также отметил, что одной из последних работ артиста стал дубляж фильма «Зеленая книга», получившего премию «Оскар». Голосом Булдакова на русском языке говорил герой картины Тони «Болтун», роль которого исполнил Вигго Мортенсен.

Напомним, Алексей Булдаков сыграл в более 150 фильмах. Наиболее известен по роли генерала Иволгина в ленте «Особенности национальной охоты». За эту роль актер был удостоен премии «Ника». Булдаков также активно снимался в клипах, исполнял песни в жанре шансона.