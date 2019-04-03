Как Россия ответит на активность НАТО в Черном море

Для достижения целей по милитаризации своего присутствия в Черном море НАТО может создать мощную группировку в черноморском регионе. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Усиление активности НАТО

Усиление активности Североатлантического альянса в Черном море не укрепит безопасность в регионе, это сопряжено с дополнительными рисками. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

«Наши позиции ясны: любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения. Они не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками», — заявил Грушко. Дипломат добавил, что ответственность за безопасность в регионе должны нести исключительно черноморские государства.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять пакет решений по Черному морю в ходе переговоров министров стран Североатлантического альянса, которые пройдут в Вашингтоне 3-4 апреля. В рамках этих мер будет увеличена разведывательная деятельность, а также предусматривается вхождение большого количества кораблей блока в Черное море.

Обороноспособность России

По словам Сергея Простакова, провокация с украинскими судами в российских территориальных водах изначально имела для Киева как внутреннее содержание, так и внешнеполитическую составляющую. Сейчас, очевидно, внешние факторы в виде постоянного стремления НАТО расширить сферу влияния стали определяющими, что и стало причиной заявления представителя альянса.

«Стоит отметить, что причиной задержания украинских судов стало нарушение правил прохода через Керченский пролив, который ранее Киев исполнял. Можно предположить, что при сдержанном сценарии группировка кораблей и авиации будет простым свидетелем того, что катера ВМСУ просто в установленном порядке пройдут через пролив», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, в противном случае НАТО станет участником вооруженной провокации, которая опасна для самих сил альянса. Блок может создать группировку, превосходящую силы Черноморского флота.

«Но если учитывать возможности наземного ракетного вооружения и авиации России в регионе, группировка альянса в случае конфликта окажется жертвой. В НАТО это не могут не понимать, но провокация для обоснования новых антироссийских санкций со стороны альянса является вполне вероятным развитием событий», — заключил Сергей Простаков.

По словам эксперта, НАТО последовательно стремиться милитаризировать Черное море, сделав его источником опасности для России. Внимание НАТО к району Черного моря лишь доказывает его заинтересованность в нем и конкретно в Крыме, который до его присоединения к России рассматривался как один из важнейших в ближайшем будущем плацдармов альянса.

«Поэтому и в дальнейшем следует ждать от НАТО провокационных заявлений и действий, а защита от них может быть только одна — собственная обороноспособность России, ее потенциал для всех возможных ответных действий», — заключил Сергей Простаков.

Ранее в Госдуме пообещали оставить НАТО без зубов в случае провокаций в Керченском проливе.