Незадолго до смерти Булдаков дублировал фильм, получивший «Оскар»

Неожиданная и горестная новость — скоропостижно скончался Народный артист России Алексей Булдаков, звезда фильма «Особенности национальной охоты». Ему было 68 лет. Сообщается, что это произошло в Монголии, где артист был вместе с семьей и друзьями.

Концертный директор артиста Дмитрий Молчанов подтвердил, что смерть наступила в Монголии, и отметил, что Булдаков долгое время страдал от болезни сердца.

Как выяснил источник Федерального агентства новостей, Булдаков был на отдыхе с друзьями на Байкале, где артист отметил свой 68-й день рождения. Компания решала съездить на несколько дней в Монголию, где рассчитывали быть с 1 по 3 апреля. В среду в семь утра должны бы лететь обратно. Друзья пришли будить Булдакова в пять утра, однако дверь была заперта. Пришлось вскрывать дверь, в номере было обнаружено тело артиста. Было проведено вскрытие, согласно выводам которого смерть насупила от оторвавшегося тромба.

Дмитрий Молчанов рассказал, что одна из последних киноработ Булдакова — дубляж фильма «Зеленая книга», получившего премию «Оскар». Булдаков своим неповторимым голосом дублировал Тони «Болтуна» в исполнении Вигго Мортенсена.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в алтайском селе Макаровка. В молодости занимался спортом, окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре. Работал на Павлодарском тракторном заводе, затем в театрах Павлодара, Томска, Рязани, Караганды.

Настоящий успех пришел к Булдакову после роли генерала Иволгина (прототип — генерал Александр Лебедь) в фильме «Особенности национальной охоты». За эту роль Булдаков был удостоен премии «Ника».

Фраза Иволгина:

«Ну, вы блин, даете!» — стала крылатой.

Алексей Булдаков много снимался в клипах, исполнял песни в жанре шансона. Работал с Ларисой Долиной, в том числе снялся в ее клипе «Погода в доме».

Булдаков был дважды женат, его сын живет на Мальте.