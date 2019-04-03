«Дискотека Авария» узнала о срыве концерта на Ямале от журналистов

Москва, 3 апреля. Группа «Дискотека Авария» от журналистов узнала о срыве концерта в Ямало-Ненецком автономном округе. Солисты Алексей Рыжов и Алексей Серов признались, что ничего не слышали об этом.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа добилась отмены муниципальной закупки на 10,6 миллиона рублей в рамках проведения 35-летия города Муравленко. Средства администрация города планировала потратить на концерт популярной группы «Дискотека Авария».

Региональная прокуратура выявила нарушения во время мониторинга Единой информационной системы в сфере закупок. Отмечается, что 13 марта власти Муравленко разместили извещение о проведении открытого конкурса по оказанию услуг в виде организации и проведения праздничных мероприятий. После вмешательства прокуратуры концерт «Дискотеки Аварии» был отменен, так как был признан нецелевым использованием средств.

О срыве выступления артисты узнали от журналистов и не смогли прокомментировать новость.

«Понятия не имею», — приводит слова Рыжова iReactor.

Серов узнал об отмене концерта на Ямале после тренировки.

«Мне неизвестно, о чем вы говорите. Я сейчас все почитаю, — констатировал Серов. — Может быть мой PR-менеджер в курсе. У меня не было времени посмотреть. Я даже в Интернете не был».

Глава Муравленко Александр Подорога в результате получил от прокуратуры предупреждение о недопустимости нецелевого расходования бюджетных средств и нарушения закона.