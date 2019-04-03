В ЛНР рассказали, как украинскую «Ведьму» в Донбассе убил миномет ВСУ

Луганск, 3 апреля. Руководитель пресс-службы народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий рассказал, при каких обстоятельствах погибла пулеметчица украинской армии Яна Червоная с позывным «Ведьма». Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, во время застолья с алкогольными напитками военные Вооруженных сил Украины, среди которых находилась женщина, решили обстрелять позиции оборонного ведомства республики из миномета запрещенного калибра.

«В результате нарушения требований безопасности горе-защитники произвели двойное заряжание миномета, вследствие чего произошел разрыв орудия», — передает ЛИЦ слова Осадчего, констатировавшего, что «Ведьму» в Донбассе убил миномет ВСУ.

Он указал на то, что командование Вооруженных сил Украины пытается скрыть от общественности и родственников погибших настоящие причины происшествия, перекладывая вину на ЛНР.

Начальник пресс-службы также обратил внимание на то, что действующий глава Украины Петр Порошенко в это время «пиарится на гибели пулеметчицы, выражая «соболезнования только родственникам погибшей женщины».

Ранее Порошенко сообщил, что в Донбассе погибла пулеметчица украинской армии Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма». Глава государства сначала написал пост в своем Facebook, а следом — в Twitter-аккаунте. Через несколько часов Порошенко удалил новость из социальной сети Twitter.

Ранее в Донецкой народной республике опровергли гибель пулеметчицы «Ведьмы» при минометном обстреле.