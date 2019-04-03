«Орден Иуды» для Порошенко установлен у КПП в Донбассе

Донецк, 3 апреля. Жители Донецкой народной республики установили возле КПП «Еленовка» на линии разграничения памятник военным преступлениям ВСУ, который посвящен персонально президенту Украины Петру Порошенко.

Необычный монумент, отлитый из осколков украинских снарядов, уже получил неофициальное название «Орден Иуды».

«За особые заслуги в области предательства! За измену родине! Сей орден вручается достойному продолжателю дел предателя гетмана Степана Мазепы Петру Порошенко — душегубу, извергу, вероотступнику», — написано на памятнике.

Как сообщает «Царьград», «Орден Иуды» был возведен прямо на глазах сотрудников СБУ. Пользователи соцсетей уже предположили, что теперь украинские военные, которые регулярно обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР, будут целиться по памятнику.

Напомним, что война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов. Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений реализовано не было.

Президент Украины Петр Порошенко во время баллотирования на свой первый срок в 2014 году обещал закончить войну в Донбассе за две недели. Пункт о прекращении затянувшегося конфликта на «украинских условиях» также присутствует и в новой предвыборной программе главы государства.

Напомним, что в первом туре выборов уверенно лидирует Владимир Зеленский, который по итогам подсчета 90% бюллетеней он набрал 30,26% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой 15,99% избирателей. Поскольку никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов, объявлен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.