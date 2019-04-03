«Почта России» объяснила, почему клиентку на Кубани избили веником

Краснодар, 3 апреля. Полиция начала проверку после жалобы жительницы Краснодарского края на то, что сотрудница местного отделения «Почты России» несколько раз ударила ее веником. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Материал зарегистрирован. В настоящее время проводится проверка. По результатам будет вынесено процессуальное решение», — рассказали РБК в ведомстве.

Девушка, обратившаяся за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, на прошлой неделе опубликовала в социальной сети Instargam видеозапись, на кадрах которой запечатлен произошедший в отделении «Почты России» инцидент. Она написала, что 29 марта пришла на почту, чтобы отправить посылку, однако ей отказали в обслуживании без объяснения причины.

После этого девушка обратилась к заведующей главпочтамта с просьбой предоставить ей письменный отказ. Однако та, по словам автора видео, «повела себя неадекватно, схватила веник, начала бить по лицу и выгонять из помещения».

«Народ! Я просто в шоке с таких людишек!» — возмутилась она в комментарии к публикации.

Девушка также заявила, что сотрудник почты забрала ключи от ее машины и «скрылась в неизвестном направлении».

В пресс-службе «Почты России» объяснили, почему клиентку на Кубани избили веником. По словам представителей компании, спровоцировала потасовку сама посетительница, которая «нецензурно оскорбляла сотрудников и других посетителей почтового отделения». В пресс-службе также отметили, что в прошлом автор жалобы попала во внимание полиции за то, что избила девушку, в настоящее время работающую в почтовом отделении оператором.

По факту произошедшего «Почта России» начала служебную проверку. Правоохранители, в свою очередь, допросили свидетелей.