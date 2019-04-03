Кокорина и Мамаева доставили в суд, опубликовано видео

Москва, 3 апреля. В Москве начались предварительные слушания по делу о нападениях на водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга, в которых обвиняют футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В отношении спортсменов, а также младшего брата Кокорина и их общего друга возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В следственном изоляторе Кокорин и Мамаев находятся уже более пяти месяцев.

В среду Пресненский суд Москвы начал предварительное слушание по делу футболистов. Телеканала РЕН-ТВ опубликовал видео из суда, куда доставили спортсменов.

Сегодняшнее заседание проходит в закрытом режиме. Напомним, ранее стало известно, что ЕСПЧ не принял жалобу Александра Кокорина из-за нарушений правил ее подачи.

В следственном изоляторе нападающий «Зенита» отметил 28-ой день рождения. Ранее адвокат Кокорина заявил, что фигурантов дела о драках в Москве могут освободить 3 апреля под залог или подписку о невыезде.

Вопрос о том, будут ли Кокорин и Мамаев, в случае скорого освобождения, выступать за «Зенит» и «Краснодар» в текущем сезоне РПЛ, по-прежнему остается открытым.