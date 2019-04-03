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Опубликован последний разговор погибшей пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»

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Опубликован последний разговор погибшей пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»

Москва, 3 апреля. Последний разговор пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной под позывным «Ведьма» и украинской активистки Екатерины Яресько появился в Сети.

Яресько опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook диалог с Червоной о ситуации в стране, в том числе о выборах президента Украины, которые прошли 31 марта. Украинская активистка указала, что пулеметчица ВСУ Червоная погибла 2 апреля около 14.00.

Согласно опубликованному тексту разговора, пулеметчица ВСУ прокомментировала итоги первого тура президентских выборов на Украине нецензурными словами. Она сообщила, что у нее было трое раненных на позиции за неделю, и пожалела, что кандидаты находятся далеко от линии фронта.

«Сюда бы их! .... Хоть домой не возвращайся», — сказала Червоная.

По словам Яресько, «Ведьма» погибла через несколько часов после диалога.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о гибели на линии соприкосновения в Донбассе украинской пулеметчицы Яны Червоной, которая известна по позывному «Ведьма». Она воевала на стороне Вооруженных сил Украины в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года. 

Украинский президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с ее смертью на своей странице в Facebook, заметив, что пулеметчица погибла при прямом попадании мины в блиндаж. 

Однако официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин опроверг слова Порошенко и сказал, что изначально сообщалось о попадании противотанковой управляемой ракеты, а артиллерийское вооружение при ответном огне ДНР на выстрелы со стороны ВСУ не применяется.

Автор: Сергей Петров
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