Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Тело Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля

318
0 Оставить комментарий

Тело Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля

Москва, 4 апреля. Тело актера Алексея Булдакова будет доставлено в Москву 4 апреля. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в окружении артиста.

Актер скончался во время отдыха в Монголии. Как отметил собеседник ФАН, супруги с ним не было: Людмила Булдакова находилась в Москве.

Ранее стало известно, что причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет.

Алексей Булдаков сыграл в более 150 фильмах. Исполнил роли в сериалах «Участок», «Что сказал покойник», фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и других.

Автор: Регина Пак
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров