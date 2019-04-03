Тело Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля

Москва, 4 апреля. Тело актера Алексея Булдакова будет доставлено в Москву 4 апреля. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в окружении артиста.

Актер скончался во время отдыха в Монголии. Как отметил собеседник ФАН, супруги с ним не было: Людмила Булдакова находилась в Москве.

Ранее стало известно, что причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет.

Алексей Булдаков сыграл в более 150 фильмах. Исполнил роли в сериалах «Участок», «Что сказал покойник», фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и других.