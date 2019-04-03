Продюсер Алексея Булдакова рассказала об обстоятельствах смерти актера

Москва, 3 апреля. Представитель Алексея Булдакова Ольга Кривенкова сообщила Федеральному агентству новостей, что актер скоропостижно скончался во время отдыха в Монголии.

«Это случилось сегодня в два часа ночи. Алексей Иванович был на отдыхе в Монголии с женой и друзьями, там он отмечал день рождения. Оторвался тромб», — сообщила ФАН представитель Алексея Булдакова.

Ранее в СМИ появилась информация, что народный артист Российской Федерации, получивший всероссийскую славу после роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» 1995 года, скончался на гастролях в Монголии, и его тело нашли в гостиничном номере.

Ольга Кривенкова опровергла эти сообщения. По ее словам, сейчас решается вопрос о транспортировке тела артиста в Россию. Предположительно, его привезут на Родину завтра.

Алексею Булдакову исполнилось 68 лет 26 марта. Актер дебютировал в кино в 1982 году, но до выхода фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» играл роли второго плана.