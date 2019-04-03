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Врачи после вскрытия назвали причину смерти Булдакова

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Врачи после вскрытия назвали причину смерти Булдакова

Москва, 3 апреля. Причиной смерти российского актера Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщили источники Федерального агентства новостей.

После обнаружения тела Булдакова на место трагедии были вызваны все экстренные службы. Врачи провели вскрытие.

«[Оторвавшийся] тромб — официальная причина», — констатировали собеседники ФАН.

Ранее стало известно о смерти актера на 69-м году жизни. Представитель Алексея Булдакова Ольга Кривенкова сообщила ФАН, что артист скоропостижно скончался во время отдыха в Монголии. На данный момент решается вопрос о транспортировке тела в Москву.

По последним данным, актер отдыхал с друзьями на Байкале. Там Булдаков отметил свое 68-летие. Компания планировала съездить на несколько дней в Монголию, где рассчитывали пробыть с 1 по 3 апреля.

Врачи после вскрытия назвали причину смерти Булдакова

В среду, 3 апреля, в 7.00 часов утра друзья должны бы лететь обратно. Компания пришла будить Булдакова за два часа до отправления из Монголии, однако дверь была заперта. Пришлось вскрывать дверь, в номере было обнаружено тело артиста.

Напомним, народный артист РФ Булдаков получил всероссийскую славу благодаря роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» 1995 года. Одной из последних его работ в кино стал дубляж фильма «Зеленая книга», получившего премию «Оскар». Актер своим фирменным голосом дублировал Тони «Болтуна» в исполнении Вигго Мортенсена.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Федеральное агентство новостей
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