Стали известны подробности смерти актера Булдакова

Москва, 3 апреля. По информации источника Федерального агентства новостей, российский актер Алексей Булдаков перед смертью находился на отдыхе с друзьями на Байкале в Бурятии.

Как сообщил источник, компания решила заглянуть на пару дней в Монголию.

«Были там ( в Монголии) с 1 по 3 апреля, сегодня в 07.00 должны бы лететь обратно. Пришли его [Булдакова] будить в 05.00, пришлось вскрывать дверь, обнаружили тело», — рассказал источник.

По имеющимся данным, медики провели вскрытие — у артиста оторвался тромб.

Как ранее сообщал ФАН, актер театра и кино Булдаков умер в возрасте 68 лет.

В активе артиста свыше 150 работ в кино. Он играл в телевизионных сериалах «Участок», «Что сказал покойник», лентах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и многих других.