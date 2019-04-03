Вилле Хаапасало шокировала новость о смерти Булдакова

Москва, 3 апреля. Финский актер Вилле Хаапасало, известный российской публике, в первую очередь, по роли в культовых картинах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», заявил, что его шокировала новость о смерти Алексея Булдакова.

«Три минуты назад узнал. Я в шоке. Не знаю даже, что сказать вам», — сказал финский актер в интервью «Политике сегодня».

По словам Хаапасало, совсем недавно он виделся с Алексеем Булдаковым в аэропорту. В последнее время, уточнил Хаапасало, они с Булдаковым редко общались.

«Улетали в разные стороны. Мы в последнее время мало общались. Приеду ли на прощание, не могу сказать. Пока ничего не соображаю. Я на съемках», — добавил Вилле Хаапасало.

Напомним, о смерти Алексея Булдакова стало известно ранее в среду. По данным источника телеканала «Царьград», актер умер на съемках в Монголии.