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Вилле Хаапасало шокировала новость о смерти Булдакова

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Вилле Хаапасало шокировала новость о смерти Булдакова

Москва, 3 апреля. Финский актер Вилле Хаапасало, известный российской публике, в первую очередь, по роли в культовых картинах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», заявил, что его шокировала новость о смерти Алексея Булдакова.

«Три минуты назад узнал. Я в шоке. Не знаю даже, что сказать вам», — сказал финский актер в интервью «Политике сегодня».

По словам Хаапасало, совсем недавно он виделся с Алексеем Булдаковым в аэропорту. В последнее время, уточнил Хаапасало, они с Булдаковым редко общались.

«Улетали в разные стороны. Мы в последнее время мало общались. Приеду ли на прощание, не могу сказать. Пока ничего не соображаю. Я на съемках»,  — добавил Вилле Хаапасало. 

Напомним, о смерти Алексея Булдакова стало известно ранее в среду. По данным источника телеканала «Царьград», актер умер на съемках в Монголии.

Автор: Федор Веснин
Источник: Политика сегодня
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