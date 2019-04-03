Дефицит госбюджета Украины с начала 2019 года достиг 930 миллионов долларов

Киев, 3 апреля. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первых трех месяцев 2019 года достиг 25,3 миллиарда гривен (около 930 миллионов долларов). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета в I квартале составил 25,3 миллиарда гривен при утвержденном годовом показателе в сумме 90 миллиардов гривен», — говорится в сообщении.

По данным Минфина Украины, дефицит бюджета был компенсирован за счет государственных заимствований. Кроме того, на пополнение госбюджета были направлены 87,3 миллиарда гривен, полученные за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Также в бюджет поступил второй транш в размере 529,2 миллиона евро, который был получен под гарантии Всемирного банка.

Стоит отметить, что в 2019 году объем дефицита государственного бюджета Украины заложен на уровне 90 миллиардов гривен. При этом на протяжении последних восьми лет расходы украинского бюджета заметно превышают его доходы. В 2014 году дефицит украинского бюджета достиг 78 миллиардов гривен, что составляет 4,98% ВВП.

В январе 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов. В конце декабря Украина получила первый транш МВФ в размере 1,4 миллиарда долларов. Оставшуюся часть суммы Киев получит двумя траншами в мае и ноябре 2019 года. Для утверждения новой кредитной программы Киев был вынужден подписать меморандум о сотрудничестве с МВФ, который обязывает украинские власти увеличить стоимость «голубого топлива» для населения до уровня европейских цен.