Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Умер актер Алексей Булдаков

47
0 Оставить комментарий

Умер актер Алексей Булдаков

Москва, 3 апреля. Известный актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни в среду, сообщил Федеральному агентству новостей источник из окружения артиста.

По словам собеседника агентства, актер умер ночью в Монголии.  

На счету Алексея Булдакова более 150 кинокартин. Он исполнил роли в сериалах «Участок», «Что сказал покойник», фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Я — русский солдат» и «Караул».

Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров