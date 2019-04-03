Умер актер Алексей Булдаков

Москва, 3 апреля. Известный актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни в среду, сообщил Федеральному агентству новостей источник из окружения артиста.

По словам собеседника агентства, актер умер ночью в Монголии.

На счету Алексея Булдакова более 150 кинокартин. Он исполнил роли в сериалах «Участок», «Что сказал покойник», фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Я — русский солдат» и «Караул».